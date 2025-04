INGLESE: voglia di gol, sul campo eguagliato il record stagionale del 2018

In occasione della tripletta rifilata al Sorrento in chiusura 2024, Roberto Inglese ha dato probabilmente il meglio di sè con la maglia del Catania. In questa stagione spesso e volentieri sono state tessute le lodi di un giocatore troppo importante nel contesto tattico di mister Toscano per leadership, qualità, esperienza, movimenti con e senza palla, capacità di finalizzazione della manovra.

A seguito dell’esclusione dal torneo di Taranto e Turris, è pari a 10 il numero di gol messi a segno finora in campionato dalla punta classe 1991. Includendo le gare disputate al cospetto di tarantini e torresi, invece, sul campo Bobby English ha raggiunto quota 12 centri. Eguagliando il record personale di reti da professionista in una singola stagione. Quello riferibile all’annata vissuta al Chievo Verona nel 2017/18, in Serie A, score migliorato rispetto al campionato di Prima Divisione Lega Pro 2012/13 dove, invece, di gol Inglese ne mise a segno 11, tra le fila del Lumezzane. Fu dopo il consistente bottino di reti con la maglia dei clivensi che Daniele Faggiano, attuale D.S. rossazzurro, portò il giocatore al Parma, in prestito via Napoli, venendo successivamente fissato l’obbligo di riscatto a 18 milioni di euro più 2 di bonus.

Adesso che siamo giunti al rush finale, Inglese proverà ad incrementare ancora il bottino di gol. Superato il periodo di stop forzato (un mese) causa problemi fisici, l’attaccante che il Catania ha prelevato la scorsa estate dalla lista degli svincolati (conclusa l’esperienza improduttiva al Lecco) continua a mettere benzina nelle gambe e scalpita per tornare protagonista in casacca rossazzurra.

