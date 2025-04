JIMENEZ: il rossazzurro tra i migliori assistmen del girone C

Nomi importanti per la categoria, quelli che compongono la speciale classifica relativa al numero maggiore di assist effettuati in questo campionato di Serie C girone C, quando mancano due giornate al termine della regular season. Non poteva mancare tra i migliori l’italo-spagnolo Kaleb Jimenez. 7 assist collezionati con la maglia del Catania (più 6 reti all’attivo) ed ancora ampi margini di miglioramento per il calciatore che la società rossazzurra ha prelevato in estate dalla Salernitana dopo la proficua esperienza in prestito con l’Atalanta U23.

Ad oggi Jimenez si colloca al settimo posto nella graduatoria legata ai principali assistmen del torneo. Mattia Rolando (Team Altamura) e Francesco Petito (AZ Picerno) condividono lo stesso dato. Nel gradino più alto del podio si piazza il trequartista in forza all’Avellino Michele D’Ausilio (13), davanti a Mattia Vitale e Jonathan Silva (entrambi di proprietà del Crotone), rispettivamente con 11 e 9 assist. Seguono Marco Rosafio (Potenza), l’ex Catania Pier Luigi Simonetti (Benevento) e Luca Russo (Audace Cerignola) a quota 8.

