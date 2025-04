LA SICILIA: “Al ‘Massimino’ si torna ad una piacevole normalità”

“A fare notizia sono ancora le cifre. La prevendita dei tagliandi per Catania-Avellino ha raggiunto la cifra di 18mila spettatori tra abbonati, ragazzini delle scuole calcio e tagliandi acquistati al dettaglio”, riporta La Sicilia.

In vista del match di domenica sera non solo la Curva Nord, anche la Sud è destinata ad esaurire tutti i posti e ne restano “meno di duemila nei settori di Tribuna B, Tribuna Vip e Tribuna A. Un dato che a livello nazionale i portali online stanno commentando come straordinario ma che a Catania sembra quasi routine perchè a prescindere dalla categoria e qualche volta dal risultato, il Massimino è sempre stracolmo. Ci sono state eccezioni, ma per questo confronto con la capolista si è tornati a una piacevole normalità”, si legge.

Più di 4mila tagliandi finora venduti al dettaglio, ricordando che gli abbonati sono quasi 13mila mentre il Settore Ospiti rimarrà chiuso. I ragazzini delle scuole calcio in arrivo da Sicilia e Calabria, quelle affiliate al Catania FC, “saranno sistemati in tribuna B insieme con accompagnatori e genitori”, evidenzia il quotidiano.

