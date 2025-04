LA SICILIA: “Atteggiamento mutato e Catania imperforabile con la difesa al completo”

“«Sono venuti fuori i valori», continuano ad esclamare da qualche settimana calciatori e tecnici del Catania. Adesso la squadra rossazzurra può contare su quasi tutti gli effettivi. Da questo ne è derivato che durante le sedute settimanali le esercitazioni vengono effettuate con maggiore intensità proprio perchè gli interpreti sono diversi”, riporta La Sicilia. “Il gruppo ora è nutrito e l’atteggiamento è cambiato, visto che tutti si caricano a vicenda”, si legge.

“E’ cresciuta la convinzione, la consapevolezza. E’ migliorato l’impianto. E la fase difensiva – potendo contare sul reparto arretrato al completo – da almeno 8 turni viene messa in pratica con maggiore attenzione. Lo dicono i numeri. Dal 9 febbraio, giorno in cui il Catania vinse a Monopoli, il trend dei gol subiti ha subìto una flessione significativa. Da lì in poi la squadra etnea ha messo in fila 8 risultati utili consecutivi conditi da 4 vittorie e 4 pareggi, soprattutto subendo solo 5 gol”, evidenzia il quotidiano. “La formazione allenata da Mimmo Toscano, infatti, non incassa reti da tre turni e di tutto questo ne beneficia la classifica del Catania, aumentando la velocità della propria corsa”.

