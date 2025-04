LA SICILIA: “Basta un lampo di Jimenez per conquistare una vittoria fondamentale”

“Se non avesse faticato nel finale (100 i minuti recupero compreso), sarebbe stata una vittoria comoda comoda per il Catania. La Cavese, ormai salva, non ha forzato più di tanto i colpe tranne che con Fella e con l’ex di turno Chiricò che ha timbrato la traversa nell’ultimo istante del recupero”, riporta La Sicilia.

“Ed è bastato un gol di Jimenez, un lampo in avvio di ripresa per consentire ai rossazzurri di firmare il quarto successo esterno di fila. Mancano i punti in casa, ma quella di ieri è stata una vittoria fondamentale per conservare il quinto posto. Anche perchè il Picerno ha combinato un disastro in casa perdendo ben presto il portiere (espulso) e poi la gara per mano del Latina”, si legge.

