LA SICILIA: “Cambi funzionali per la vittoria. Toscano guarda già oltre”

“Fa bene a non sorridere, Mimmo Toscano. Finisce la gara di Potenza ed il tecnico rossazzurro guarda già oltre. Al 4 maggio. Alla sfida con il Giugliano in casa”, riporta La Sicilia. Domenica, prima del via, l’allenatore del Catania “aveva dettato i tempi della gara: «Siamo ai playoff. Quella con il Potenza è una gara da spareggi almeno sotto il profilo mentale». La squadra “ha sofferto dopo il gol, ha beccato il pari ma non s’è arresa. I cambi sono stati funzionali per confezionare il finale caratterizzato dal gol di Inglese”, si legge.

Gli ingressi di Stoppa e Sturaro, “con Dalmonte a rafforzare la fase avanzata con una rabbia da non dire”, hanno contribuito all’avanzamento del raggio d’azione del Catania “tentando di pungere fino a quando uno strappo di Dalmonte, partito da destra verso il centro, ha messo in movimento Inglese per il colpo di testa del 2-1”, evidenzia il quotidiano.

