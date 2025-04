LA SICILIA – Catania a trazione Jimenez: “I compagni mi sostengono”

“Una stagione in crescendo. Le prestazioni, intanto. Il tocco differente rispetto agli altri, una visione di gioco particolare. Poi incidono anche i numeri”, tra gol (il sesto al pari di Lunetta) e assist. “Kaleb Jimenez è un valore aggiunto per il Catania. Quando è entrato nei meccanismi tattici di Mimmo Toscano ha dato qualcosa in più”, riporta La Sicilia. “Da trequartista in modo particolare, ma anche da seconda punta e nella parte iniziale della stagione per necessità anche da centrocampista centrale”, si legge.

Sabato Jimenez è partito dalla panchina perchè, come spiegato da Toscano, “ogni tanto si deve tirare il fiato. Poi Jimenez si è subito acceso. E ha acceso il gioco offensivo del Catania sbloccando il risultato”. Il ragazzo “ha sempre anteposto la gloria personale con gli interessi di squadra”. E quando ha commentato il suo primo gol, dei sei totali fin qui realizzati, ha sempre ringraziato i compagni: «Sturaro – disse il 25 ottobre scorso – è uno dei senatori che mi dà consigli. Lui è fantastico, in passato ho ricevuto indicazioni anche da altri campioni». Citando Ribery, ai tempi nella Salernitana.

Jimenez è spalleggiato da tutti i compagni e vuole sferrare l’attacco ad avversarie più quotate. «I tifosi sono favolosi, il loro sostegno arriva sempre», ha ripetuto Jimenez senza giri di parole. “Frase semplice, scontata, ma detta da un ragazzo che non dispensa parole a volontà è già un ‘manifesto’ della stagione non ancora decisa e che entra, anzi, nella fase più interessante”, evidenzia il quotidiano.

