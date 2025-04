LA SICILIA: “Catania-Giugliano, 4.200 tagliandi ceduti in poche ore”

RASSEGNA STAMPA

“Una partenza travolgente con 4.200 tagliandi ceduti in tre ore. Non c’erano dubbi, la prevendita per assistere a Catania-Giugliano è diventata un evento tra i tifosi che si apprestano ad assistere al primo confronto dei playoff in programma domenica al Massimino”, riporta La Sicilia.

Ieri “alle 12 si è aperta la possibilità di acquistare il biglietto, gli abbonati potranno confermare fino a domenica alle 13 il posto caricando il proprio titolo d’accesso digitale sulla card ‘We Catania’. In contemporaneamente la vendita dei tagliandi è aperta ai non abbonati e durerà fino al via del match. Giovedì la vendita sarà sospesa alle 13 per la riconfigurazione della pianta dei vari settori dello stadio ed avrà nuovamente inizio alle 15 tenendo conto di chi tra gli abbonati ha rinunciato a presenziare alla partita”. Da Giugliano attesi un centinaio di tifosi.

