LA SICILIA: “Catania, leggera modifica del programma in vista di Potenza. 3-4-2-1 schema di riferimento ma anche prove di 4-4-2”

La notizia del rinvio della partita contro il Potenza allo stadio “Alfredo Viviani” ha determinato una modifica leggera del programma degli allenamenti e della trasferta sotto il profilo logistico per il Catania. Per il resto “Toscano è alle prese con gli schemi per contrastare un avversario che mira al quinto posto, posizione attualmente appannaggio dei rossazzurri che hanno approfittato della sconfitta del Benevento contro il Trapani, ma anche della vittoria all’ultimo istante del Latina”, riporta La Sicilia.

“Il 3-4-2-1 resta lo schema di riferimento, ma il tecnico calabrese ha anche accennato a prove di 4-4-2 con gli esterni incaricati di aggiungersi alle punte di ruolo durante la fase di possesso palla. Una soluzione aggressiva, più del modulo base, che potrebbe essere utilizzata nel corso degli spareggi quando si tratterà di forzare gli argini e arrivare con maggiore facilità in zona conclusione, specie adesso che il centravanti Inglese è rientrato nei ranghi a pieno regime”, evidenzia il quotidiano.

