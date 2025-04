LA SICILIA: “Catania, rapporto tifo-vittorie al ‘Massimino’ limitato”

All’interno de La Sicilia c’è spazio per analizzare le difficoltà incontrate dal Catania tra le mura amiche in questo campionato. “Non si tratta di pressione ambientale, perchè la spinta che De Rose e compagni hanno ricevuto dal pubblico durante tutto l’arco del torneo è stata sempre propositiva”, ad eccezione di qualche rara occasione in cui i tifosi hanno contestato. “C’è un male di casa dovuto alla voglia di dimostrare, poi di rimontare per via dei risultati altalenanti. C’è stato un fattore elevatissimo legato all’indisponibilità di tanti giocatori”, si legge.

Il rapporto tifo-vittorie è stato limitato, qualcosa di non preventivato vista la valenza dell’effetto Massimino. Il ruolino di marcia casalingo è singolare, anche sulla base del conto dei gol (18 fatti e 12 subiti in 17 partite). “In casa chiunque metta piede al Massimino tenta a chiudersi per limitare i danni e ripartire in velocità affidandosi alle ripartenze. Questa trama si è ripetuta più volte, in modo particolare contro formazioni che, alla fine, si ritrovano dietro i rossazzurri. Me è anche vero che, tanto per citare gare recenti, contro Crotone e Avellino il Catania non ha soltanto puntato l’avversario, ma si è anche dovuto difendere dalla capacità di palleggio di chi ha preparato la sfida a viso aperto”, evidenzia il quotidiano.

