LA SICILIA: “Catania, risultato arrivato con impegno. Jimenez cambia l’inerzia della gara”

“Il ritorno da titolare di Inglese è stato il segnale di una guarigione certificata che adesso diventa prova generale in vista degli spareggi”, riporta La Sicilia. “Il Catania nel secondo tempo avrebbe dovuto sfruttare meglio le occasioni create”, si legge. “Inglese nella ripresa ha arretrato il raggio d’azione per aiutare come al solito la squadra. Contava il risultato, è arrivato con impegno e con gli spunti di alcuni singoli. Come Celli, come Dalmonte entrato a difendere palloni in mediana. Come Jimenez”.

Nella ripresa proprio l’ingresso di Jimenez “ha cambiato l’inerzia di una partita che ha trovato in Celli il velocista capace di fuggire sulla sinistra confezionando l’assist rasoterra per l’accorrente compagno di squadra”. La Cavese “è risultata poca cosa, solo Chiricò ha fatto il diavolo a quattro”. I blufoncè hanno tentato “a sorprendere la fase di non possesso etnea” con la conclusione di Fella “deviata con abilità dal solito Dini”.

