LA SICILIA – Celli: “Per noi i playoff sono già iniziati. A Catania tifo da A. Contento che si iniziano ad intravedere i frutti del lavoro”

Il difensore del Catania Alessandro Celli, ai microfoni de La Sicilia, commenta la gioia provata per l’assist servito a Jimenez a Cava de’ Tirreni e, in generale, il momento personale attraversato in vista dei playoff:

“L’abbraccio con Jimenez? Una gioia immensa, son felice di aver aiutato la squadra e Jimenez a segnare, soprattutto perchè quella marcatura è servita a portare a casa una vittoria di squadra in un momento importante della stagione. Ho dato un sostegno alla squadra che meritava di passare in vantaggio, risolvendo una sfida complicata su un campo non semplice da violare”.

“L’allenatore mi chiede di essere molto attento nelle due fasi e per le mie caratteristiche quando c’è la possibilità di creare superiorità faccio di tutto per rispettare le indicazioni. Personalmente durante il campionato ho accusato qualche problema fisico che mi ha frenato, non trovando la continuità necessaria per poter dimostrare in maniera totale il mio valore effettivo. Ho sempre lavorato con il massimo impegno per farmi trovare pronto e sono contento che ora si iniziano ad intravedere i frutti del lavoro. Mi trovo più a mio agio nel terzetto di difesa perchè ho più campo per partire in progressione”.

“Il mister già dalla settimana scorsa ci ha detto che iniziavano i nostri playoff, facendoci comprendere da subito che dobbiamo affrontare queste settimane con il massimo dell’attenzione e della determinazione per arrivare all’obiettivo. Anche la sfida di Potenza prepareremo come se fosse una sfida playoff, consci che in caso di risultato positivo avremmo un vantaggio all’inizio degli spareggi. Sono contento perchè adesso ho risolto i problemi fisici, sto contribuendo alla fase di avvicinamento al possibile obiettivo comune e di conseguenza spero di ricambiare la fiducia della società e dello staff tecnico”.

“Catania è una piazza importante soprattutto per la spinta che sa imprimere alla squadra. Una tifoseria così si vede solo in Serie A, il supporto dei sostenitori darebbe una carica in più alla nostra squadra in una fase delicata della stagione”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***