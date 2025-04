LA SICILIA: “Cuore e impegno ma fase finalizzativa zoppa. Le trasferte di Cava e Potenza delineeranno il futuro”

A proposito della sconfitta casalinga maturata contro l’Avellino, “bisogna riconoscere a tutta la squadra di aver giocato con cuore e impegno”, riporta La Sicilia. “Facendo a cazzotti quando era necessario, randellando in difesa quando è capitato. Ma la fase finalizzativa è rimasta zoppa”, si legge. “Vero è che Lunetta ha sbloccato subito il match, ma dopo – a parte le occasioni del primo tempo – la squadra di Toscano è rimasta quasi… in silenzio. Commettendo errori non proprio leggeri in occasione del secondo gol”.

“Era l’ultima in casa della stagione regolare, i playoff sono ormai cosa certa, il Catania non vince tra le mura amiche dal 26 gennaio ma il quinto posto resta in bilico”, evidenzia il quotidiano. “Cava e Potenza saranno le trasferte che dovranno delineare il futuro del Catania. Con un Inglese in più, con Dalmonte che è rientrato anche se ancora non al meglio e con un gruppo che dovrà sfruttare l’entusiasmo di una città sempre a sostegno”.

