LA SICILIA: “Curva Nord esaurita da mercoledì sera. Presenti anche i ragazzi delle scuole calcio affiliate al Catania”

“A occhio e croce i posti liberi per assistere a Catania-Avellino sono appena tremila. A metà settimana le cifre che accompagnano tutta la città all’evento che assume adesso una rilevanza insperata sono importanti. Alle 23 di mercoledì tutti i tagliandi della Curva Nord erano stati venduti, permanendo una disponibilità bassa in tutti gli altri settori dello stadio, soprattutto in Curva Sud”, riporta La Sicilia.

“C’è, tra i giocatori, un’intesa diversa rispetto a quella di un mese fa. Sarà per il lavoro organizzato sul campo e a livello di gestione del club, sarà che col rientro di Di Tacchio l’atteggiamento in mediana è mutato in modo evidente, sarà che l’aria dei playoff ha ridestato qualche giocatore dal rendimento altalenante”, si legge.

Allo stadio non ci saranno i tifosi irpini con il Settore Ospiti che dovrebbe essere occupato “dai ragazzi delle scuole calcio affiliate al Catania FC. Si prevede la presenza di altri 1.500 ragazzini accompagnati da tecnici e genitori”. Sarà “una festa per la città che finalmente vive una settimana di attesa agonistica con un ambiente compatto, quello del tifo organizzato che immaginiamo stia preparando coreografie degne di una sfida tra il Catania che si sta tirando su e la capolista che arriverà al Massimino cosciente di affrontare non solo una squadra in ripresa ma tutta la città”, evidenzia il quotidiano.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***