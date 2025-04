LA SICILIA: “Da Dini a Inglese, chi potrebbe risultare decisivo in questa fase della stagione”

Nel contesto di un Catania che ha recuperato quasi tutti i giocatori, adesso che si avvicinano la trasferta di Potenza e l’inizio dei playoff, il quotidiano La Sicilia mette in evidenza gli uomini che più degli altri potranno fare la differenza in questa fase della stagione. Parlando innanzitutto di Inglese, ritenendolo “il rossazzurro più atteso e temuto dagli avversari”. L’attaccante è tornato tra i titolari a Cava de’ Tirreni “incidendo sul gioco d’insieme con movimenti anche senza palla e pressione”.

Guglielmotti potrebbe contribuire a dare una marcia in più, si appresta a recuperare a tempo pieno. “Il tecnico lo spinge, il giocatore non vede l’ora di tornare a correre sulla fascia destra”. Nelle graduatorie di merito trova un posto privilegiato il jolly Lunetta. “La progressione di Gabriel diventa un valore assoluto e per di più in gare delicatissime”, si legge. A centrocampo il “muro” Di Tacchio “potrebbe risultare decisivo come si auguravano i tifosi dopo averlo visto all’opera nella fase iniziale della stagione”.

C’è da recuperare Stoppa. E’ stato “l’uomo più in forma della fase centrale della stagione, si è poi fatto da parte senza volerlo a causa di un infortunio, al rientro ha riportato una squalifica, nelle ultime partite ha fornito l’assist per il vantaggio di Anastasio a Trapani”. Infine il portiere, avendo trovato il Catania in Andrea Dini il vero protagonista tra i pali con “quattro delle ultime cinque gare concluse senza beccare reti”.

