LA SICILIA – Di Gennaro: “Ai playoff non temo nessuno perchè credo nella squadra. Spero di riaccendere la fiamma in questa città”

Il roccioso difensore centrale del Catania Matteo Di Gennaro concede un’intervista al quotidiano La Sicilia quando si avvicina la trasferta di Cava de’ Tirreni.

“Conta molto mantenere il quinto posto. Possiamo consolidare fiducia e forma mentale e fisica, visto che negli ultimi due mesi abbiamo aumentato e migliorato il rendimento. Poi la sfida di Potenza sarà decisiva perchè i nostri avversari non riposeranno, disputando tre gare. La gara di Potenza è una sorta di antipasto del ‘dentro o fuori’ dei playoff. Vincere ci consentirebbe quasi certamente di arrivare quinti”.

“Numeri negativi in casa? Difficile da spiegare, a volte gli avversari si chiudono, non giocano e cercano di limitarci. A volte non siamo stati bravi a sbloccare i confronti. A Catania gli avversari fanno sempre la gara della vita, fuori casa gli avversari se la giocano meglio, più a viso aperto. Dobbiamo essere noi a cercare le soluzioni. Ora tutti gli errori commessi ed eliminati, più quello che abbiamo imparato, bisogna trasferirlo ai playoff per lottare”.

“Quella di domenica è stata una prova generale perchè il livello degli spareggi sarà simile. Ognuno di noi deve tirare fuori il meglio di quello che ha imparato adesso e in carriera per contribuire alle prestazioni d’insieme. Il Catania quest’anno in molte partite ha espresso un buon calcio, a volte ci ha penalizzati il risultato, a volte ha inciso la situazione del momento. A ranghi completi ce la saremmo giocata ad armi pari lottando in cima. Gli infortuni hanno limitato le potenzialità di un gruppo che aveva cominciato bene”.

“Da un mese e mezzo, col rientro di tutti i giocatori, siamo tornati a girare come si deve. Si nota da come stiamo in campo. C’è da migliorare e limare gli errori, ora è il momento di accelerare. Ai playoff non temo nessuno, non per presunzione perchè sono convinto che la mia squadra può fare bene ma dobbiamo dimostrarlo. Credo in questa squadra, lotteremo per arrivare fino in fondo. Spero di conquistare un traguardo importante per riaccendere una fiamma in una città del genere che manca dalle categorie importanti ormai da troppo tempo”.

