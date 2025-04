LA SICILIA: “Di Tacchio ultimo ad arrendersi, Toscano mastica amaro”

“Francesco Di Tacchio in questa stagione ne ha giocate 13 su 15 in campionato, ha subito infortuni gravi che lo hanno condizionato ma ieri è stato uno degli ultimi a mollare”, riporta La Sicilia a commento della prestazione offerta dal centrocampista del Catania nella gara persa in casa contro l’Avellino. “D’altronde è uno dei leader, se Toscano gli chiede di farsi sentire in campo, soprattutto con i più giovani. Una gara da combattente e di lunghi cambi campo per Di Tacchio”, si legge.

L’allenatore rossazzurro Mimmo Toscano, invece, “mastica amaro” perchè “serviva una prova perfetta per avere la meglio nei confronti della capolista” ma qualcosa non ha funzionato a dovere nell’arco dei 96 minuti. «Esperienza e personalità hanno pesato e hanno fatto la differenza, grande prestazione soprattutto nel primo tempo, forse nella ripresa si poteva avere più fame», le parole dello stesso Toscano riprese dal quotidiano.

