LA SICILIA: “Grella ha raggiunto Pelligra in Australia”

“In Australia il vice presidente Vincenzo Grella sta trascorrendo qualche giorno di relax perchè non rientrava dai suoi famigliari da tre anni”, riporta La Sicilia. Lo stesso Grella ha assistito agli allenamenti del Perth Glory, club australiano di A League di proprietà proprio della famiglia Pelligra attualmente ultimo in classifica con appena 14 punti in 24 gare disputate. Grella e Pelligra “hanno certamente parlato di lavoro e di programmazione prossima ventura nonostante il vice presidente del Catania abbia puntualizzato che si trova in Patria per staccare la spina un paio di giorni appena”, anche perchè “in Italia si avvicina il momento clou della stagione agonistica”, si legge.

===>>> LA SICILIA: “Catania, i tre punti per programmare un futuro più concreto”

