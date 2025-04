LA SICILIA: “Guglielmotti e Dalmonte partiranno dalla panchina? Inglese carico”

Il quotidiano La Sicilia ribadisce come, in vista della trasferta di Potenza, l’allenatore rossazzurro Mimmo Toscano abbia recuperato praticamente tutti gli infortunati. “Che, poi, li faccia giocare subito è un altro discorso”, si legge.

“L’idea che prevarrà al momento della composizione della lista da spedire in campo è quella di risparmiare, almeno in avvio, il laterale Guglielmotti che però si sta allenando con grande intensità e una voglia di recuperare il tempo perduto che possiamo solo immaginare. Su Dalmonte, che rispetto a Inglese ha recuperato con qualche giorno di ‘ritardo’ restiamo cauti. Nel senso che il giocatore dovrebbe essere inserito tra i convocati, ma non agirà da titolare. Semmai potrebbe essere lanciato a gara avviata se dovesse rendersi necessaria la sua presenza”.

I tifosi “guardano soprattutto alla condizione fisica e agonistica di Roberto Inglese. Si allena, il centravanti rossazzurro, e con comprensibile carica. Dopo aver deciso gare importanti e soprattutto dopo aver saltato l’ultimo periodo, il ritorno in campo a Cava è stato un segnale fondamentale per il Catania e, nel contempo, un messaggio lanciato agli avversari. Inglese diventa l’incubo delle difese di Potenza e di chi, dal 4 maggio, affronterà il Catania negli spareggi per la B”.

