LA SICILIA: “Il Catania ha saputo soffrire, Chiricò in silenzio nel post gara”

“La madre di tutte le frasi, dopo il successo di Cava, la lancia il tecnico Mimmo Toscano: «Non guardo la classifica, ma come arriveremo in fondo alla stagione regolare. Per noi sono già spareggi, bisogna interpretare le gare in questo modo»”, riporta La Sicilia. “Il Catania ha saputo soffrire dopo un primo tempo con occasioni ma senza reti. E il successo in Campania dà la dimensione attuale di un gruppo che il tecnico ha anche cambiato con sostituzioni di qualità e funzionali al tipo di gara che stava maturando”, si legge.

Viene rilevato anche il fatto che, nel dopogara, il fantasista della Cavese Cosimo Chiricò “è transitato dalla sala interviste senza rilasciare dichiarazioni. Prima del via ha salutato tutti gli ex compagni, poi ha fatto il massimo per metterli in difficoltà sfiorando il gol del pareggio durante il recupero. I tifosi, sui social, non lo hanno rimpianto, anzi sono piovute critiche”.

A proposito della traversa colpita nel finale da Chiricò, il quotidiano evidenzia: “Disperazione per il fantasista che aveva sognato un finale diverso, accarezzando davvero l’idea di beffare il club che lo aveva messo da parte per metà stagione. Anche se lo stesso Mino non aveva accettato per mesi (quelli del mercato) un trasferimento che poteva diventare concreto”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***