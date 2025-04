LA SICILIA: “Inglese in campo contro l’Avellino, sì o no?”

“Inglese sì o no? Il dubbio rimarrà fino al momento delle convocazioni. Catania-Avellino sarà la gara del ritorno in campo del bomber rossazzurro? Il giocatore è assente dal 16 febbraio, giorno del pari interno con la Casertana”, riporta La Sicilia.

“Un malanno al tendine lo ha costretto ad uno stop per sei partite, ma all’inizio della settimana Inglese è tornato ad allenarsi in modo energico. Deciderà Toscano proprio all’ultimo istante”, si legge. Appare rischioso un inserimento del bomber del Catania da subito, dovrebbe prevalere la linea della prudenza, Cioè “mettere Inglese magari nel finale di gara o per un periodo limitato se dovesse essere necessario. Ipotesi alle quali l’allenatore risponderà sabato dopo la rifinitura”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***