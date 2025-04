LA SICILIA: “Inglese potrebbe assicurare un minutaggio superiore a Cava”

Alessandro Quaini primo candidato per la sostituzione dello squalificato Di Tacchio? Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, le alternative in mezzo al campo non mancano. Il tema viene analizzato anche da La Sicilia che, inoltre, focalizza l’attenzione sul settore offensivo.

In particolare su Roberto Inglese, visto che “il centravanti è rientrato, certo non al meglio della condizione agonistica, nei trenta minuti consecutivi contro l’Avellino”. A Cava de’ Tirreni, sabato pomeriggio, “potrebbe assicurare un minutaggio superiore in vista di Potenza (dunque dopo la pausa per l’estromissione del Taranto) e della coda del campionato, quella più importante dell’annata. In appoggio potrebbero giocare Jimenez e uno tra Lunetta e Stoppa. Si vedrà anche con i cinque cambi in corsa possibili”, evidenzia il quotidiano.

