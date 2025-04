LA SICILIA: “Lunetta, rendimento quasi sempre al di sopra della media”

Attualmente è il secondo migliore marcatore rossazzurro in campionato dopo Roberto Inglese. Il quotidiano La Sicilia focalizza l’attenzione proprio sul rendimento di Gabriel Lunetta, “quasi sempre al di sopra della media”. Non sono soltanto le marcature a determinarlo, “ma è il modo di adattarsi al gioco del suo allenatore, Mimmo Toscano, che lo ha spesso cambiato di ruolo, soprattutto nella fase di crisi acuta per l’assenza di giocatori base che adesso stanno via via tornando disponibili”.

Contro l’Avellino è arrivato il sesto gol di Lunetta dopo aver giocato da esterno, centravanti, seconda punta e trequartista. “L’ex esterno del Lecco ha vissuto una stagione tribolata caratterizzata da tre stop per infortuni più o meno gravi. Adesso vive la fase più brillante del suo percorso in rossazzurro tanto da diventare essenziale anche sulla trequarti in un ruolo in cui scalpita Stoppa per rientrare dopo un’altra assenza per un guaio fisico e le recenti convocazioni con impiego part time che adesso fanno capire come le gerarchie possano anche cambiare. Non in modo definitivo però”, si legge.

