LA SICILIA: “Pelligra, colloqui fitti con Grella”

“Ross Pelligra, dopo aver assistito alla sfida di Trapani, ieri mattina ha incontrato il gruppo del Catania Women come era stato programmato da tempo”, riporta La Sicilia. “I colloqui con il vice presidente Grella sono stati fitti. Si è parlato di futuro prossimo venturo, anche del Direttore Generale che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare in città. Le quotazioni di Alessandro Zarbano restano elevate. Si spendono altri nomi – ad esempio quello di Diego Foresti, uomo dei miracoli del Catanzaro – ma su quello di Zarbano il Catania sta lavorando da tempo per chiudere un accordo che possa servire per il finale di stagione e per la programmazione della successiva a prescindere dai risultati che matureranno”, si legge.

