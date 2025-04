LA SICILIA – Raimo: “Più solidità e fiducia. Con l’Avellino gara bella e impegnativa in uno stadio pieno. Tranquilli e concentrati in vista dei playoff”

Intervista concessa dal laterale rossazzurro Alessandro Raimo al quotidiano La Sicilia. Il giocatore spera di arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento dei playoff:

“Uno dei punti da sottolineare è il recupero di diversi giocatori, così abbiamo alzato il livello degli allenamenti e della competizione. Mettiamo qualcosa in più che la domenica portiamo in campo prendendo sempre più fiducia in noi stessi. Abbiamo trovato maggiore solidità sia nell’applicazione degli schemi che nella disponibilità dell’organico”.

“Catania-Avellino? Partita attesa, i risultati ottenuti ci permetteranno di giocare in uno stadio pieno una gara bella, impegnativa, con il pubblico a sostegno. Avversario valido, sarà importante aumentare l’attenzione ed essere compatti cercando di limitare i loro punti di forza, come lo sviluppo del gioco e l’incisività in attacco. Stiamo lavorando per arrivare alla gara nel migliore dei modi”.

“Abbiamo cercato di sopperire all’assenza di Inglese, i gol arrivano da chiunque si inserisca. Con il suo rientro speriamo di fare ancora di più in termini pratici. Vorrei segnare anch’io, spero prima possibile per aiutare la squadra. Lavoro al meglio per esultare ma solo se il mio gol fosse utile alla squadra, preferisco una vittoria ottenuta dal gruppo”.

“Dobbiamo presentarci nella maniera migliore ai playoff, ottenendo il piazzamento migliore per prendere una rincorsa ulteriore. Siamo tranquilli, concentrati. Mi sono trovato bene a Catania. Sarà perchè la città è bella, solare, sul mare. Mi sono ambientato subito soprattutto con le persone trovando accoglienza. Il mio impegno? Sono felice che si noti, l’impegno rappresenta un punto di partenza e non deve mai mancare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***