LA SICILIA: “Torna il grande pubblico al ‘Massimino’. Inglese, segnale importante. Anche Dalmonte in fase di rientro”

In vista di Catania-Avellino è partita la prevendita dei biglietti e “si prevede un sold out o giù di lì con presenze di pubblico che dopo il picco del 14 settembre contro il Picerno (quasi 18mila presenze) sono via via scemate fino ai minimi storici di Catania-Foggia del 2 marzo (8mila persone al di là della quota abbonati, metà dei fidelizzati rimasero a casa)”, riporta La Sicilia.

“Ieri la squadra si è allenata per smaltire la fatica del giorno precedente. Oggi sarà riposo assoluto per tutti. Forse non per Roberto Inglese che ha fatto capolino sul campo per riprendere confidenza con indicazioni tattiche e qualche schema. Non è ancora certo che il cannoniere possa rientrare a pieno regime, ma è una segnale importante in una settimana che verrà seguita con la lente d’ingrandimento da tutta la città. In fase di rientro anche Dalmonte”, si legge.

