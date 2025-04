LA SICILIA: “Toscano potrebbe rimanere anche nella stagione ventura”

C’è l’intenzione di ripartire in panchina da Mimmo Toscano nella stagione ventura? “Al di là del contratto, il Catania vorrebbe strutturarsi per non rivoluzionare ancora una volta l’assetto del gruppo. A prescindere da come finirà la stagione sembra esserci l’intenzione di bloccare Toscano e rinnovare la rosa con innesti mirati e finalmente senza stravolgimenti di sorta”, riporta La Sicilia.

“Miglioramenti sì, ma è ancora tutto in gioco e nessuno per ora conferma o smentisce i movimenti futuri del club. Nell’ultimo periodo il lavoro dello staff tecnico ha prodotto risultati importanti: tre vittorie esterne di fila, otto risultati utili consecutivi, tre partite terminate senza che Dini prendesse gol. E tanto altro ancora che si intravede nelle strategie di squadra anche quando il Catania è in sofferenza”.

Si parla di singoli, facendo l’esempio di De Paoli, giocatore che con forza fisica spinge la squadra più avanti “per conquistare l’area avversaria e andare al tiro”, oppure Frisenna, “un giovane che si sta inserendo con i tempi giusti e che ha soltanto bisogno di crescere”. Vengono spese anche parole su un eventuale ritorno a Catania di Cicerelli, notizia rimbalzata da Terni. “A Catania ovviamente verrebbe accolto a braccia aperte dai tifosi che lo rimpiangono ogni volta che va a segno”, si legge.

