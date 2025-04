“La società sta muovendo, in silenzio, altri passi per dotarsi del Direttore Generale. Sul nome di Alessandro Zarbano convergono informazioni recenti e opinioni che sono diffuse nell’ambito della Serie C. L’accordo è praticamente fatto, manca l’annuncio, ma il vice presidente Grella ha risentito l’ex dirigente del Genoa di Preziosi e nei prossimi giorni dovrebbe essere comunicato l’ingaggio ufficialmente”, riporta La Sicilia.

“Nelle scorse ore, Grella è andato oltre Stretto per conto della società. Ipotizziamo un incontro con Pelligra (in Australia o da qualche altra parte) per perfezionare altri movimenti che la società ha intenzione di portare a termine. Pensiamo all’offerta per Torre del Grifo e al logo da rilevare. Due mosse che i tifosi seguono con attenzione e impazienza”, si legge. L’operazione legata a Torre del Grifo dovrebbe essere portata a termine dopo l’asta del 16 aprile, che “potrebbe andare deserta a meno di sorprese clamorose”.

