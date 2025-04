L’EDITORIALE | Catania, metti in campo tutto ciò che hai imparato. Il momento decisivo è arrivato

L’attesa è ancora più lunga del previsto. L’ultimo atto della regular season per il Catania si consumerà più avanti, dopo lo slittamento doveroso della sfida contro il Potenza dovuto alla morte di Papa Francesco e al conseguente lutto nazionale. Un rinvio che, se da un lato allunga i tempi della resa dei conti, dall’altro aggiunge ulteriore carica emotiva e tensione a una partita che, di fatto, rappresenta un vero antipasto degli spareggi promozione.

Quello in Basilicata sarà un vero e proprio scontro diretto per il quinto posto, ultimo gradino utile per garantirsi una posizione privilegiata nella griglia dei playoff. Il Potenza lo sa, il Catania pure. Ma anche il Benevento, che con la sconfitta rimediata contro il Trapani ha rimesso tutto in discussione. I giochi, a 90 minuti dalla fine, sono più aperti che mai.

Per il Catania, si tratta dell’ennesima occasione per dimostrare maturità e continuità, soprattutto lontano dal “Massimino”. Le ultime uscite in trasferta hanno mostrato segnali incoraggianti, sia dal punto di vista della compattezza che sul piano del carattere. Qualità fondamentali quando la posta in palio si alza e il margine d’errore si assottiglia.

Affrontare il Potenza con lo spirito giusto significherà presentarsi ai playoff non solo con il morale più alto, ma anche con una posizione di classifica che potrebbe rivelarsi determinante. Il Catania dovrà mettere in campo tutto ciò che ha imparato in questa stagione tormentata, fatta di alti e bassi, di aspettative e delusioni, ma anche di una ritrovata fiducia e voglia di riscatto.

È tempo di stringere i denti e guardare avanti. Il momento decisivo della stagione è arrivato. E il Catania vuole farsi trovare pronto.

