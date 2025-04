L’EDITORIALE | Quinto posto e fiducia ritrovata, ora il rendimento in casa la grande sfida da affrontare

Con il successo esterno sul campo del Potenza, il Catania chiude la regular season al quinto posto, un risultato prezioso che consente ai rossazzurri di affrontare il Giugliano nel primo turno dei playoff da una posizione di vantaggio. Un traguardo importante, raggiunto anche grazie a una delle notizie più attese: il ritorno al gol di Inglese. L’attaccante, dopo un lungo infortunio e una fase di recupero non semplice, si è confermato rapace d’area di rigore proprio nel momento più delicato della stagione, siglando la rete della vittoria e regalando ai suoi compagni una fondamentale iniezione di fiducia.

Decisivo, come spesso accade in gare così equilibrate, anche l’apporto dei subentrati: Dalmonte ha confezionato un assist pregevole, pennellando il cross che Inglese ha trasformato in oro, mentre Sturaro ha salvato il risultato con un intervento clamoroso sulla linea, respingendo un pallone che sembrava destinato a ribaltare la gara a favore del Potenza. Due episodi chiave che raccontano quanto il gruppo sia cresciuto in termini di compattezza e prontezza mentale.

Al centro di questo processo c’è Mimmo Toscano, vero stratega della categoria. L’allenatore ha saputo dare una nuova identità al Catania, puntando su un gioco più attendista e difensivo, basato sulla solidità e sulla capacità di ripartire rapidamente sfruttando le caratteristiche degli esterni e dei trequartisti. È una filosofia che potrebbe risultare particolarmente utile nella dura battaglia dei playoff, dove solitamente vince chi sa essere cinico e concreto.

Resta però una grande sfida da affrontare: il rendimento casalingo. Se in trasferta il Catania ha trovato equilibrio e risultati, davanti al pubblico del “Massimino” servirà alzare l’asticella della qualità. Sarà fondamentale riuscire non solo a difendersi con ordine, ma anche a produrre gioco e occasioni da rete, per non vanificare quanto di buono costruito finora. I playoff non ammettono distrazioni: serve il miglior Catania, anche e soprattutto tra le mura amiche.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***