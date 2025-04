L’EDITORIALE | Tra realismo e nuove consapevolezze: preparazione ai playoff

Il Catania rialza subito la testa dopo il passo falso interno contro l’Avellino e lo fa nel miglior modo possibile: con una vittoria esterna, l’ennesima in questo finale di stagione, che consolida il buon momento della squadra lontano dal “Massimino”. A Cava de’ Tirreni basta il gol di Jimenez, ma dietro quel lampo c’è molto di più: c’è una squadra che si sta preparando, fisicamente e mentalmente, per l’appuntamento più importante dell’anno, quello con i playoff.

Saranno spareggi lunghi e durissimi, nei quali i rossazzurri dovranno provare a dire la loro con ambizione, ma anche con lucidità, senza lasciarsi schiacciare dal peso delle aspettative. Il percorso di crescita, però, è visibile. E la gara del “Lamberti” lo dimostra: non solo per il risultato, ma per la gestione, per l’organizzazione, per la capacità di soffrire quando serve. Domenico Toscano ha letto la partita alla perfezione, muovendo le sue pedine nei momenti giusti. Il gol vittoria porta la firma di Jimenez, entrato dalla panchina, ma il merito va anche a una retroguardia che, pur soffrendo qualcosa nel finale, ha saputo reggere con attenzione e compattezza.

Certo, un pizzico di fortuna non guasta mai. La traversa colpita da Chiricò al 96’ è lì a ricordare quanto siano sottili i confini tra esultanza e beffa. Ma anche la buona sorte si costruisce, e il Catania se l’è meritata con una prova solida, concreta, fatta di cuore e sacrificio.

Contro la sua ex squadra Chiricò ha messo in campo tutto, sfiorando un gol che avrebbe avuto per lui il sapore del riscatto personale. Ma il pomeriggio era rossazzurro, e adesso il Catania può guardare avanti con fiducia, consapevole che la strada è ancora lunga, ma finalmente tracciata. Peccato per quel reparto offensivo incompleto e ridimensionato nelle potenzialità già a partire da agosto, all’inizio del campionato…

A prescindere da tutto, poi, verrà il tempo in cui la proprietà dovrà ridefinire e comunicare ai tifosi i propri programmi per il futuro.

