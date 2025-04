LUNETTA: quella attuale è la stagione più “gollifera” tra i professionisti

Come sottolineato nei giorni scorsi, il jolly rossazzurro Gabriel Lunetta ha gonfiato la rete per la sesta volta in questo campionato su 21 gare disputate. Soprattutto nell’ultimo periodo l’ex calciatore del Lecce vede la porta con una certa frequenza, dando il meglio delle sue possibilità praticamente ovunque Toscano decida di collocarlo in campo.

Le prestazioni in crescendo del giocatore milanese classe 1996 non possono passare inosservate. E non è un caso se, in ambito professionistico (tra Serie C, B e match di Coppa Italia) lo score evidenziato fino a questo momento in maglia rossazzurra sia il migliore per Lunetta, il quale ha superato il record personale di gol nella singola stagione riferito all’annata 2018/19: allora faceva parte dell’organico del Sudtirol in Serie C (girone B) andando a segno quattro volte. Nella Primavera dell’Atalanta, invece, siglò lo stesso numero di reti attuale nel 2014/15, 10 la stagione successiva, sempre in nerazzurro, tenendo anche conto dei gol firmati nel torneo di Viareggio ed in Coppa Italia Primavera.

