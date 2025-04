LUPERINI: si rende necessario l’intervento chirurgico

Cattive notizie per l’ex centrocampista della Ternana. “Catania Football Club – si legge in un comunicato diffuso dalla società rossazzurra – rende noto che gli accertamenti relativi alle condizioni di Gregorio Luperini, effettuati in seguito alla riacutizzazione della sintomatologia a carico della regione inguinale, hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico a cui l’atleta sarà sottoposto nel corso della prossima settimana”.

Al di là del rendimento poco esaltante evidenziato nel corso della stagione, il calciatore pisano classe 1994 non può certamente dirsi fortunato essendo stato più volte in infermeria da novembre in poi. Dopo la gara di Latina ha accusato un virus influenzale. In seguito, quando sembrava sulla via del recupero, si è presentato il problema all’inguine che lo ha costretto a saltare gli ultimi incontri.

