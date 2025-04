MAIURI (all. Cavese): “Catania buona squadra ma abbiamo tante armi per metterli in difficoltà”

Alla vigilia di Cavese-Catania parla anche l’allenatore degli aquilotti, Vincenzo Maiuri. Queste le sue dichiarazioni in vista del confronto:

“Nell’ultima partita giocata contro il Cerignola abbiamo avuto il 64% di possesso palla, cinque punizioni dal limite dell’area, 201 passaggi in più di loro all’interno della partita ma hanno vinto gli ospiti perchè dovevamo fare meglio in alcune situazioni. Lo abbiamo capito, prendiamo atto di questo insegnamento e riportiamolo col Catania, sfida che non sarà assolutamente semplice perchè sono una buona squadra ma noi abbiamo tanta, tanta voglia di riscattarci e fare una grandissima prestazione. Confido in un atteggiamento positivo e propositivo da parte di ogni giocatore che verrà chiamato in causa”.

“Mi aspettavo che il Catania potesse giocarsi fino alla fine il campionato per vincerlo. Non hanno iniziato bene, poi sono andati sulla scia di questo inizio un pò farraginoso. Dovremo stare attenti a tante cose. Innanzitutto sono una squadra esperta, nella gestione dei momenti della partita bisognerà prestare molta attenzione ma abbiamo tante armi per metterli in difficoltà. Dovremo essere sempre in partita, cercando di mettere in campo l’atteggiamento giusto in ogni frangente e fase ‘umorale’ della gara, quindi sapendo anche soffrire qualora il Catania ti mettesse un pò lì, non perdendo sicurezza nei momenti difficili. Questa maturità a volte è venuta un pò meno all’interno della partita vista l’età media molto giovane, ma dobbiamo anche migliorare in tal senso se vogliamo fare qualcosa di buono”.

“Dal Catania mi aspetto che giochi con il tridente offensivo, un avversario molto propositivo. Loro conoscono noi e noi conosciamo loro. Starà a noi gratificare i tifosi con una prestazione molto gagliarda, cattiva, concentrata facendo vedere tanta appartenenza in quello che facciamo. E’ una partita molto importante per la Cavese nell’ottica di conseguire i playoff, siamo pronti a giocarla ed a rimettere punti nella nostra classifica. Abbiamo le carte per giocarci l’ingresso nei playoff e lo faremo con il massimo impegno, me in in primis, ricercando un risultato che metta in luce anche l’importanza di una piazza come Cava de’ Tirreni, fermo restando che il nostro obiettivo – la salvezza – lo abbiamo già raggiunto”.

