MARINO (AIAC Catania): “Toscano ha dato un’impronta in vista dei playoff, fa bene a cercare soluzioni alternative”

Alessandro Marino, vice presidente AIAC Catania, ospite di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television:

“C’è applicazione da parte dei calciatori e rispetto del lavoro del mister durante la settimana. Il Catania ha una partita da giocare prima degli spareggi, la posizione in classifica è quella che è, l’atteggiamento della gara di Cava è stato prettamente da playoff vincendo la classica partita non bella ma sono quelle gare in cui devi anche coprirti in un certo modo perchè se sbagli corri dei rischi, lui ha già dato un’impronta alla squadra in vista dei playoff“.

“Toscano ha impostato la partita di Cava de’ Tirreni in maniera più conservativa, vista l’esperienza del match precedente con l’Avellino. Fuori casa sono arrivati più risultati, questo perchè molte volte gli avversari al ‘Massimino’ non ti fanno giocare e si chiudono. Questo complica le cose, quindi Toscano fa bene a ricercare soluzioni alternative. Certe gare si sbloccano attraverso lo sviluppo di una giocata individuale. O ti adegui all’avversario o cambi qualcosa sul piano tattico”.

“Inglese è fisiologico che abbia saltato qualche partita per infortunio, essendo anche un generoso. E’ un centravanti esperto e di altra categoria, lo si vede anche dalle giocate effettuate e dai gol realizzati. Jimenez è un giocatore molto importante per l’egemonia del gioco del Catania, al di là delle sue qualità. Frisenna è più un calciatore di quantità, ragazzo abbastanza attento, si applica parecchio. Sono rientrati ormai quasi tutti dall’infermeria, compreso Sturaro che è anche tornato in campo”.

“Soprattutto Sturaro e De Rose sono uomini molto importanti per la loro esperienza. Possono dare un contributo notevole alla causa nei playoff, anche se gli spareggi per andare in B sono una sorta di roulette russa. Sottolineo che durante i playoff cambieranno le condizioni meteorologiche, il caldo si farà sentire ed è un aspetto da non sottovalutare. Tra l’altro le gare da giocare saranno a distanza ravvicinata”.

