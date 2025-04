MERCATO – D’Alessandro (Pres. Ternana): “Cicerelli torna a Catania se restiamo in Serie C”

18 reti e 8 assist messi a referto con la maglia della Ternana su 34 gare disputate. Numeri da capogiro per il fantasista Emmanuele Cicerelli, che il Catania ha ceduto in prestito alla Ternana nella sessione estiva del calciomercato. A proposito della formula del trasferimento di Cicerelli, il presidente della Ternana Stefano D’Alessandro si è così espresso in sala stampa:

“Se malauguratamente non saliamo di categoria, Cicerelli torna a Catania. Solo in caso di promozione in Serie B resterebbe un calciatore della Ternana. In C si andrebbe, invece, a determinare il prestito oneroso, quindi pagato dal sottoscritto. Non è stato previsto non dico un obbligo, ma almeno un piccolo riscatto, un’opzione. No. I geni del mercato! Cicerelli è il capocannoniere della Ternana, oggi è la bandiera di questa squadra perchè se lo è meritato sul campo, i risultati lo dicono. Se non andiamo in B la Ternana lo perde”.

