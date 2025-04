DE ROSE: “Rinnovo? Con me basta anche uno sguardo per capirsi”

Il contratto di Francesco De Rose scadrà a giugno, ma esiste un’opzione esercitabile per il rinnovo. Ne ha parlato l’esperto centrocampista del Catania, ai microfoni della trasmissione Futura Gol: “Penso che queste cose vengano da sole, io sono approdato qui con l’obiettivo di mettermi in discussione, di fare del mio meglio. Cerco sempre di dare il massimo fino alla fine, poi la società è libera di decidere. Io fino all’ultimo devo essere a posto con me stesso e dire che ho dato tutto per questa squadra e città. Con me basta anche uno sguardo per capirsi, quindi non ci sarebbe nessun tipo di problema”.

