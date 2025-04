MERCATO: quale futuro per Cicerelli e Cianci? C’è una differenza dal punto di vista contrattuale

Il Presidente della Ternana si è sfogato qualche settimana fa a proposito del futuro in dubbio di Emmanuele Cicerelli in rossoverde. Il giocatore prelevato in estate dal Catania ha messo a referto 18 gol e 8 assist finora, numeri di alto livello ma è possibile che Cicerelli torni alla base in estate. Lo stesso numero uno della Ternana ha infatti chiarito che, in caso di eventuale permanenza in C, il giocatore lascerà l’Umbria in quanto non è prevista un’opzione all’interno del contratto. Solo se le Fere salissero di categoria scatterebbe il riscatto automatico del cartellino in favore degli umbri.

Il ragazzo classe 1994, lo ricordiamo, è stato ceduto in prestito dal Catania. Idem il centravanti Pietro Cianci, che in questo campionato ha siglato 12 reti effettuando 5 assist, ma con una differenza: qualora la Ternana lo ritenesse opportuno, alla conclusione del torneo potrebbe esercitare il diritto di riscatto dell’attaccante barese a prescindere dalla categoria di militanza nella prossima stagione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***