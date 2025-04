MICALE: “Catania con potenzialità importanti fuori casa. Sarebbe interessante se lo dimostrasse anche nei playoff”

Riportiamo alcune opinioni di Angelo Micale, ai microfoni di Telecolor, nel corso della trasmissione ‘Corner’ sul Catania che ha ritrovato subito la vittoria a Cava de’ Tirreni dopo il ko interno con l’Avellino:

“Questo Catania ha assunto in trasferta una maturità tale che fa ben sperare alla luce anche dei playoff, dove sarà fondamentale il rendimento esterno. C’è una mentalità di gioco secondo la quale quando la squadra non deve imporre il proprio gioco riesce ad essere molto più concreta. Le speranze possono essere quelle che sono, il campionato del Catania in qualche maniera è già delineato, ed i playoff sono la peggiore invenzione mai stata fatta nel mondo del calcio, assegnando un posto per la B su 30 partecipanti, però sperare non costa così tanto”.

“Il Catania ha una consistenza in trasferta che sorprende, non siamo molto abituati a vedere questo perchè di solito il Catania ha sempre tratto il massimo dei punti dal ‘Massimino’, perdendone fuori casa. Invece questa squadra sta confermando, di gara in gara, di avere potenzialità davvero importanti in trasferta. Sarebbe interessante se lo dimostrasse anche nel corso dei playoff”.

“Il Catania ha trovato due giocatori per strada che sono fondamentali fra gli altri. Ad esempio Quaini, a Cava, ha offerto una prestazione straordinaria fino agli ultimi 5 minuti in cui è rimasto in campo, poi ha perso un pochettino la testa, ma soprattutto mi lascia ben sperare un giocatore che avevo completamente sottovalutato, Celli. Dalmonte? Non parliamo di un cannoniere ma di un giocatore importante per quello che riesce a creare come possibilità a beneficio dei compagni”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***