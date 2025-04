MIGNEMI (attore catanese): “Catania, con il cuore sempre presente. Fiducioso in vista dei playoff”

Così Domenico Mignemi, attore e regista teatrale catanese che vive e lavora a Roma, tifosissimo rossazzurro, ai microfoni di ‘Spazio Sport Live’ su Sicilia 242:

“Nella nostra regione purtroppo ci sono tanti campi in condizioni non ottimali. O facciamo in modo che qualche politico faccia un tour in Sicilia, oppure dobbiamo iniziare a svegliarci davvero. Le parole non servono. Se un campo deve diventare un supermercato o un complesso di palazzine, facciamolo subito e ricerchiamo un’altra zona dove poter gestire un terreno di gioco degno. Mi riferisco in generale, al Catania ma anche ad altre società cosiddette minori che strizzano l’occhio a tanti giovani innamorati dello sport e hanno bisogno di essere supportate”.

“Con gli impegni che ho diventa complicato seguire il Catania, però l’animo del tifoso rossazzurro c’è sempre. Nel quartiere in cui abito a Roma, incominciano a parlare catanese, il che è positivo. Prima, finchè c’era mamma, venivo più spesso a Catania. I miei viaggi alle pendici dell’Etna sono diminuiti, non lavorando più a Catania come facevo in precedenza, ma con il cuore sono sempre là. Io però almeno due volte l’anno mi ritaglio, in solitudine, cinque giorni vivendo una settimana che definisco di ‘recupero sapori’ consumando pesce, carne di cavallo, arancini. Una volta sazio ritorno con 5-6 chili in più a Roma e ricomincio a dimagrire. A Roma non si mangia male, ma ad esempio i nostri ‘masculini’ dove li trovi? Ci sono cose che non puoi barattare con niente”.

“Se il Catania potrà fare bene ai playoff? Abbiamo ormai tutto l’organico al completo o quasi. Penso che il morale della squadra di Toscano sia alto. Sono fiducioso. E’ importante che ci sia la testa, bisognerà vedere a che punto siano le gambe, speriamo bene”.

