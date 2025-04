MOROSOLI: “Anno di rodaggio e costruzione, mi ha fatto molto piacere rivedere la tifoseria unita”

Così l’imprenditore Francesco Russo Morosoli, tifoso e sponsor del Catania FC attraverso il marchio Funivia dell’Etna, ospite di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, ai microfoni di Globus Television:

“A me è piaciuto l’approccio mentale del Catania contro l’Avellino. Ho visto una squadra molto ben messa in campo, con i recuperi di giocatori importanti è aumentata di gran lunga la qualità del palleggio dei rossazzurri, pur non giocando uan partita facile. Ho visto sgusciare via con un ottimo palleggio anche in un fazzoletto il Catania, mi è piaciuto molto anche come ha reagito al pareggio di Patierno. La squadra ha continuato a spingere, ottimo pressing del Catania almeno fino al 30′ del primo tempo. I giocatori hanno dimostrato voglia di lottare e dare tutto fino alla fine”.

“Il Catania è cresciuto, questo è un anno di rodaggio. Adesso gli schemi di Toscano sono più collaudati. Mi auguro che l’allenatore rimanga l’anno prossimo. Toscano solitamente vince la B nel giro di due anni. E’ stato preso dal club portare il Catania in Serie B ma questo è stato un anno di costruzione, caratterizzato dalle problematiche che sappiamo legate agli infortuni. La squadra attuale a mio avviso non è pronta per andare in B, anche se ai playoff può fare la sua bella figura. Io a parti invertite non vorrei incontrare il Catania perchì ai playoff può fare la partita con chiunque, ma molto probabilmente non arriverà in fondo”.

“Mi ha fatto molto piacere rivedere la tifoseria unita e compatta, offrendo un grandissimo spettacolo sugli spalti contro l’Avellino. Restiamo uniti, tifiamo tutti uniti per la squadra della nostra città e speriamo che vada bene”.

