PAGELLE DI REPARTO: ancora Lunetta, Raimo lotta senza fermarsi mai. I cambi non determinano

Sconfitta casalinga per il Catania, superato dall’Avellino con il punteggio di 2-1. Determinante la doppietta di Patierno che annulla l’iniziale vantaggio firmato da Lunetta. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 6

La difesa ha lottato cercando di mantenere sempre alta l’attenzione. Il primo gol dell’Avellino è una prodezza di Patierno, la seconda rete dell’attaccante degli irpini è figlia di una marcatura non perfetta sulla corsia difensiva di sinistra, che però nel primo tempo ha creato agli ospiti diversi grattacapi. Non perfetto Dini. Agli ospiti è concesso pochissimo. Massima resa del reparto offensivo dei campani.

Il migliore in difesa:

–

Dini 6-, Ierardi 6+, Di Gennaro 6, Celli 6

CENTROCAMPO 6

Primo tempo a giri altissimi, calo nella ripresa con le energie venute meno. La sensazione è che dopo il vantaggio degli avversari il Catania abbia subito il colpo e la squadra sia stata incapace di reagire.

Il migliore a centrocampo:

Di Tacchio e Raimo 6.5 – Hanno dato l’anima, correndo a perdifiato, cercando assist e contrasti vincenti per supportare la squadra. Prestazione positiva.

De Rose 6, Anastasio 6, Frisenna 5.5, Quaini 5.5

ATTACCO 6-

A parte il “solito” Lunetta, da segnalare il ritorno in campo di Inglese e la ricerca della migliore condizione da parte di Stoppa. Jimenez e De Paoli potevano dare di più alla causa.

Il migliore in attacco:

Lunetta 7 – Segna ancora, trovando continuità in zona-gol, ma ciò che colpisce è l’intensità della sua corsa e la sua costanza di rendimento. Un elemento davvero importante per il Catania di quest’anno.

De Paoli 5, Jimenez 6, Inglese 5.5, Stoppa 5.5, Dalmonte 5.5

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***