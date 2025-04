PAGELLE DI REPARTO: il ritorno di Inglese. Raimo gol e corsa, bene Dini e Di Tacchio

Vittoria per 2-1 del Catania sul campo del Potenza e quinto posto conquistato. In gol per i rossazzurri Raimo e Inglese, di Castorani il momentaneo pareggio lucano. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella trentottesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 6+

Ancora una prestazione tutto sommato positiva del pacchetto arretrato in uno scontro diretto in chiave playoff. Era un banco di prova importante in vista degli spareggi promozione. Difesa colta di sorpresa sul rimpallo infelice di De Rose che spiana la strada alla marcatura potentina.

Il migliore in difesa:

Dini 6.5 – Istinto e sicurezza al servizio del Catania, ancora interventi decisivi e incolpevole nell’azione della rete subita.

Ierardi 6+ – Grande crescita sia dal punto di vista fisico, sia tatticamente. Si sta rivelando uno dei migliori “acquisti” della seconda parte della stagione per Mimmo Toscano.

DI Gennaro 6, Celli 6-, Allegretto 6

CENTROCAMPO 6+

La mediana rossazzurra in trasferta non sbaglia quasi niente. Bene sia gli esterni che i centrali del centrocampo catanese, alternando potenza atletica a qualità tecnica. Nella ripresa arretra troppo il baricentro, facendo perdere misure e riferimenti. Nel finale i cambi operati producono miglioramenti sostanziali.

Il migliore a centrocampo:

Raimo 7 – Il suo primo gol arriva all’ultima giornata – sugli sviluppi di un calcio d’angolo – a coronamento di un periodo caratterizzato da buone prestazioni offerte nel segno della continuità. La giusta ricompensa per il gran lavoro degli ultimi mesi al servizio della squadra. Ennesima prova di maturità a dimostrazione del positivo momento di forma dal punto di vista fisico-atletico.

Di Tacchio 6.5 – Calciatore fondamentale in fase di interdizione, rivelandosi nei momenti cruciali un difensore aggiunto e l’input preferito del gruppo per far ripartire il gioco.

De Rose 5.5, Anastasio 6, Frisenna 5.5, Sturaro 6.5 (il voto positivo è legato al salvataggio fondamentale in una fase delicata del match)

ATTACCO 6+

Torna a segnare il calciatore offensivo più importante del Catania, prezioso il supporto del subentrato Dalmonte in zona-assist.

Il migliore in attacco:

Inglese 7+ – Ritorna a segnare, lo fa con un gol importantissimo al fotofinish. Svolge un lavoro davvero prezioso in ripiegamento difensivo, risultando fondamentale nel supporto alle azioni di ripartenza quando il Potenza va in pressione.

Jimenez 5.5, Lunetta 5.5, Dalmonte 6.5, Stoppa 5.5

