PAGELLE DI REPARTO: Jimenez entra e segna, bene la difesa

Vittoria di misura per il Catania. I rossazzurri battono la Cavese grazie al gol di Jimenez. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 6.5

Ottimo lavoro della difesa rossazzurra, sia per quanto riguarda l’impermeabilità sia per il supporto dato a centrocampo e attacco per la fase offensiva. Il pacchetto arretrato ha ritrovato la quadra dopo una fase centrale della stagione deludente.

Il migliore in difesa:

Celli 7 – Corsa, assist e chiusure difensive. Ritrovato il difensore del Catania, sta dando prova delle proprie qualità.

Dini 6+, Ierardi 6.5, Di Gennaro 6.5, Allegretto 6

CENTROCAMPO 6-

L’assenza di Di Tacchio pesa nell’economia della gestione del centrocampo rossazzurro, dove Toscano cerca di sperimentare qualcosa di nuovo con risultati altalenanti sul campo della Cavese. Reparto ancora alla ricerca del migliore equilibrio.

Il migliore a centrocampo:

Raimo 6+ – Riesce in alcune fasi importanti della partita a dare fiato o slancio, a seconda delle circostanze, dimostrando di avere buona volontà e di essere in un discreto stato di forma.

Quaini 6-, De Rose 6, Anastasio 6, Frisenna 5.5, Sturaro 6

ATTACCO 6+

Si può e si deve essere più cinici sotto porta, cercare con maggiore continuità la punta centrale per trovare la via della rete. Inglese mette minuti pesanti sulle gambe in vista dei playoff, ma in generale il reparto può e deve cercare più incisivo.

Il migliore in attacco:

Jimenez 7 – Entra e spacca la partita, andando a segnare un gol pesante che sblocca il risultato. Riesce a dar manforte ai compagni nella fase finale del match.

Lunetta 6+, Inglese 6, Dalmonte 6, De Paoli 6

