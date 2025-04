PAPA FRANCESCO – La Russa: “Scherzavamo sugli argentini del Catania”. Sant’Agata, il pensiero del pontefice

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricordato la passione calcistica di Papa Francesco. Il pontefice argentino era una grandissimo tifoso del San Lorenzo e, ovviamente, della nazionale albiceleste. “Quando ho avuto l’onore di incontrarlo mi ha parlato anche di calcio perché lui era tifoso del San Lorenzo e io gli ho ricordato che il San Lorenzo era la squadra che in Italia aveva come interfaccia il Catania e aveva comprato argentini a iosa. Ad un certo punto il Catania aveva 11 argentini tutti del San Lorenzo”, riporta livesicilia.it.

A proposito della città etnea, invece, si ricorda quando recentemente il pontefice aveva accolto gli studenti dello Studio Teologico San Paolo di Catania. E a loro aveva affidato un messaggio: “La Sicilia ha bisogno di uomini e donne che sappiano guardare al futuro con speranza e formino le nuove generazioni ad essere libere e trasparenti nella cura del bene comune, per debellare povertà antiche e nuove. Fate in mondo che i giovani che sono andati fuori per studiare tornino”.

Su Sant’Agata: “La sua virtù eroica stimoli voi, cari giovani, in particolare gli studenti. Aiuti voi a comprendere l’importanza della purezza e della verginità; aiuti voi, cari ammalati, ad accettare la croce in spirituale unione con il cuore di Cristo; e incoraggi voi, cari sposi novelli, a comprendere il ruolo della donna nella vostra vita familiare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***