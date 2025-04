PAROLA AI TIFOSI – I cuGGini: “Catania, vittoria doveva essere e vittoria è stata. Chiricò, il Karma c’è…”

“Tifosi sfegatati del Catania, tentiamo di commentare le vicende rossazzurre con liscìa”. Si definiscono così i cuGGini che, via social, si sono espressi in questi termini con il consueto ausilio del dialetto catanese sulla vittoria del Catania a Cava de’ Tirreni:

“Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Non importava come: soffrendo, lottando, a comuegghiè, di culu, cu n’tiru, con una giocata, ma vittoria doveva essere; tutti gli altri risultati non contavano. Ci pensano, di nuovo, la strana coppia Celli-Jimenez, che, così come ad Altamura, confezionano un bel gol con sgroppata e cross (stavolta basso) a cui segue un tap-in all’incrocio dei pali. Per la serie: uò pigghilu! Poi ordinaria amministrazione fino al 95°, minuto in cui, l’ex di turno di regala una delle pochissime gioie della sua storia in rossoazzurro spedendo sulla traversa il tiro che sarebbe valso il pareggio ed uno spacchiamento più che pennuto. Ma il Karma c’è e si è palesato con un legno che grida vendetta da una parte e grida t’addanni!!! dall’altra”.

Spazio anche per un breve commento in vista della partecipazione ai playoff, con il Catania che mira ad ottenere il miglior piazzamento possibile in graduatoria. Quando sarà il momento di disputare gli spareggi promozione, “come spesso ribadisce il Re Carlo d’Inghilterra, cu avi chiù codda attacca u poccu”.

