PELLIGRA: “Smentisco seccamente voci di una cessione del Catania, che voglio riportare in A”

Ai microfoni de La Repubblica, il presidente del Catania Rosario Pelligra ribadisce la volontà di continuare ad investire per il club rossazzurro e non solo:

“Voglio riportare il Catania in A. Servono le infrastrutture per garantire le migliori condizioni d’allenamento alla prima squadra e al settore giovanile. Confermo l’interesse per il centro sportivo di Torre del Grifo e la volontà di riacquisire il logo del vecchio Catania. E smentisco seccamente qualsiasi voce legata alla possibile cessione del club. o ripeto, voglio riportare il Catania in A e farlo radicare nella massima serie, con l’aiuto di Vincenzo Grella e Mark Bresciano”.

“Nei prossimi mesi il mio gruppo intende effettuare ulteriori importanti investimenti nella parte orientale dell’Isola, con la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro. Sono orgoglioso delle mie origini, e se attraverso le mie attività produttive posso dare un contributo concreto al rilancio economico della mia terra, ne sarò felice”.

