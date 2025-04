VERSO POTENZA-CATANIA: precedenti, gli etnei cercano l’ottavo acuto al “Viviani”

Il Catania torna a far visita al Potenza dopo l’incontro disputato il 5 novembre 2023 e vinto di misura dai padroni di casa per effetto del gol di Caturano. Sconfitta che costò l’esonero a Luca Tabbiani, oggi allenatore del Trento.

Prima di allora, il 3 aprile 2022, il Calcio Catania 1946 giocò l’ultima gara prima della radiazione dai ranghi federali. Finì in parità, partita scoppiettante con i rossazzurri che lottarono fino in fondo malgrado le vicissitudini societarie. Sipos portò subito in vantaggio l’Elefante, Matino al 60′ permise ai lucani di pareggiare i conti precedendo il raddoppio di Ricci (75′). A tempo praticamente scaduto arrivò il gol di Antonio Piccolo fissando il risultato sul 2-2.

Precedentemente il Catania ottenne quello che, ad oggi, rappresenta l’ultimo acuto esterno dei rossazzurri a Potenza: il 20 dicembre 2020, sempre in Serie C, 0-1 finale: decisivo il gol di Sarao a pochi minuti dal 90′. Successo ottenuto a distanza di un anno da quando gli etnei guidati da Lucarelli strapparono la qualificazione ai Quarti di finale di Coppa Italia Serie C con Di Piazza e Biondi a segno per i rossazzurri, França per i padroni di casa (1-2).

Andando ancora più indietro nel tempo, il Catania di Camplone, l’8 settembre 2019, incappò in una sconfitta in campionato per 2-0 che coincise con l’inizio di una lunga serie di difficoltà di svariata natura per i rossazzurri. Si ricorda anche il delicato scontro Play Off datato 19 maggio 2019. I gol di Di Piazza e del brasiliano Carlos França quasi allo scadere fissarono il punteggio sull’1-1. In precedenza i lucani si imposero con un netto 3-1 grazie alle reti di França, Strambelli e Guaita, di Biagianti il gol della bandiera per gli etnei (gran destro da fuori area che si insaccò sotto l’incrocio).

Tra le vittorie più interessanti del Catania spicca quella del 22 gennaio 1995. Si disputava il Campionato Nazionale Dilettanti. I ragazzi guidati da Angelo Busetta riuscirono a piegare le resistenze della squadra di casa con una rete per tempo. Sul tabellino dei marcatori finirono l’indimenticato Vincenzo Del Vecchio e Maurizio Pellegrino, quest’ultimo – ex Direttore Sportivo del Catania – autore del gol decisivo a pochi minuti dallo scadere (1-2 il risultato finale).

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Potenza: 6

Pareggi: 4

Vittorie Catania: 7

Gol Potenza: 19

Gol Catania: 26

Serie C 1937-38 Potenza 1-0 AFC Catania

9′ Basile

Serie C 1938-39 Potenza 0-2 AFC Catania (a tavolino)

Serie C 1940-41 Potenza 1-1 AFC Catania

52′ Buccheri (C), 77′ Revelant (P)

Serie C 1941-42 Polisportiva Lucana 1-7 AFC Catania

7′ Caposciutti (C), 10′ Presselli rig. (C), 17′ Borromeo (P), 20′ Koenig (C), 33′ Koenig (C), 48′ Caposciutti (C), 85′ Presselli (C), 87′ Koenig (C)

Serie C 1948-49 Potenza 0-1 Catania

62′ Cadei

Coppa Italia 1964-65 Potenza 0-4 Catania

51′ Lampredi, 55′ Danova, 83′ Danova, 88′ Calvanese

Serie B 1966-67 Potenza 1-1 Catania

28′ Rosito (P), 88′ Pereni (C)

Serie B 1967-68 Potenza 2-1 Catania

45′ Vetrano (P), 55′ Gavazzi (C), 59′ Cappellaro (P)

Serie C1 1992-93 Potenza 2-0 Catania

85′ Libro, 90′ Libro

CND 1994-95 Invicta Potenza 1-2 Catania

29′ Del Vecchio (C), 79′ Natiello (P), 84′ Pellegrino (C)

Serie C 2018-19 Potenza 3-1 Catania

12′ Franca (P), 26′ Strambelli (P), 38′ Biagianti (C), 57′ Guaita (P)

Play-off Serie C 2018-19 Potenza 1-1 Catania

8′ Di Piazza (C), 91′ Franca (P)

Serie C 2019-20 Potenza 2-0 Catania

12′ Giosa, 41′ Isgrò

Coppa Italia 2019-20 Potenza 1-2 Catania

40′ Di Piazza rig. (C), 66′ Franca (P), 69′ Biondi (C)

Serie C 2020-21 Potenza 0-1 Catania

84′ Sarao

Serie C 2021-22 Potenza 2-2 Catania

3′ Sipos (C), 60′ Matino (P), 75′ Ricci (P), 90+5′ Piccolo (C)

Serie C 2023-24 Potenza 1-0 Catania

35′ Caturano

