QUAINI: record personale di presenze in un singolo club

71 gettoni di presenza con la maglia del Catania, in attesa dei playoff. Alessandro Quaini, centrocampista all’occorrenza impiegato anche come difensore che salterà il match di Potenza per squalifica, indossando la casacca rossazzurra ha fatto registrare il record personale di apparizioni in un singolo club. Mai, prima d’ora, il giocatore classe 1998 si è legato così tanto ad una società professionistica.

La seconda squadra che lo ha visto scendere in campo con maggiore frequenza è il Fiorenzuola, con cui Quaini ha totalizzato 36 presenze, tutte nella stagione 2022/23 con mister Tabbiani al timone. L’anno successivo il calciatore lombardo è stato tesserato proprio dal Catania di Tabbiani (tecnico oggi alla guida del Trento), proseguendo l’avventura in rossazzurro sotto le gestioni Zeoli, Lucarelli e Toscano, allenatori che ne hanno apprezzato applicazione e duttilità.

