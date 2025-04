QUI CATANIA: assist, Stoppa si avvicina a Jimenez. Avanzano De Paoli e Di Tacchio

Dopo la disputa di Trapani-Catania, vediamo la situazione aggiornata relativamente al numero di assist effettuati dai rossazzurri in questo campionato. Kaleb Jimenez rimane solitario al primo posto, a quota 7 davanti a Matteo Stoppa, che si avvicina all’italo-spagnolo realizzando 6 assist. Alle spalle di Stoppa e Jimenez figurano l’ex Carrarese Alessandro Raimo (3) e Armando Anastasio. Seguono a 2 il centrocampista Stefano Sturaro e Gabriel Lunetta, raggiunti dal neo acquisto Andrea De Paoli, che a Trapani ha servito a Frisenna la palla del definitivo 0-3.

L’attaccante Roberto Inglese, migliore finalizzatore della manovra rossazzurra e indisponibile nelle ultime settimane, ha invece realizzato un assist fino a questo momento. Idem Francesco Di Tacchio (il primo lo ha messo a referto proprio domenica scorsa), Alessandro Celli, Francesco De Rose, Davide Guglielmotti e Matteo Di Gennaro. Un assist in questo campionato in maglia rossazzurra anche per Filippo D’Andrea, Gianluca Carpani e Luca Verna, ceduti nella sessione invernale del calciomercato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***